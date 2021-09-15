Глава Крыма Аксенов назвал «дном» знаменитостей, являющихся кумирами молодежи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в среду, 15 сентября, что тренд доверия российской молодежи блогерам и звездам шоу-бизнеса неправильным, поскольку такие люди не приносят стране ничего полезного.
Ранее стало известно, что рейтинг доверия у российской молодежи, согласно результатам исследования компании Romir Influence Ranking, возглавил рэп-музыкант Моргенштерн, на втором месте оказался певец Егор Крид, а на третьем – блогер Антон Птушкин.
Сергей Аксенов в беседе с журналистами задался вопросом, кто в будущем станет реализовывать государственные программы. Глава Крыма уточнил, что в рейтинге нет ни медиков, ни учителей, ни Героев России. "Извините меня – там самое дно в этой десятке", – подчеркнул политик. Глава республики добавил, что у молодежи в настоящий момент популярной является тема быстрого заработка.
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