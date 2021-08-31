Рэпер Моргенштерн заявил о намерении стать президентом России через 10-15 лет

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31 августа 2021, 22:49

Моргенштерн, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что «обожает» Россию. По словам исполнителя, через несколько лет он станет президентом.

«Нигде, кроме России, я не хочу жить … Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет»,- высказал артист.

При этом Моргенштерн признался, что хочет попасть на Украину с концертом. Он добавил, что у него там были «самые сумасшедшие выступления». Рэпер уверен, что людям «неважно, чей Крым», когда они «кайфуют и выселятся».

«Люди у вас [на Украине] добрые, душевные, без агрессии»,- подчеркнул он.

Напомним, что в мае 2021 года Служба безопасности Украины включила Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Позже рэпер подал в Окружной административный суд города Киева иск к СБУ, чтобы оспорить данное решение.

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