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Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга

, 20:01 Источник: Instagram

Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Политик, журналист и писатель Ирина Хакамада в среду, 15 сентября, подтвердила информацию о кончине своего супруга Владимира Сиротинского. Российского бизнесмена не стало в возрасте 65 лет.

Ирина Хакамада сегодня опубликовала в сторис на своей страничке в социальной сети Instagram скриншот плейлиста Владимира Сиротинского и написала: "Последний сэт мужа. Он ушел…". Политик не предоставила подробностей кончины супруга.

Напомним, Владимир Сиротинский являлся четвертым мужем Ирины Хакамады. В 1997 году у пары родилась дочь Мария.

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