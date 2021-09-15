Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга

Политик, журналист и писатель Ирина Хакамада в среду, 15 сентября, подтвердила информацию о кончине своего супруга Владимира Сиротинского. Российского бизнесмена не стало в возрасте 65 лет.
Ирина Хакамада сегодня опубликовала в сторис на своей страничке в социальной сети Instagram скриншот плейлиста Владимира Сиротинского и написала: "Последний сэт мужа. Он ушел…". Политик не предоставила подробностей кончины супруга.
Напомним, Владимир Сиротинский являлся четвертым мужем Ирины Хакамады. В 1997 году у пары родилась дочь Мария.
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