Вице-премьер Борисов заявил, что Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках беседы с журналистами в среду, 15 сентября, заявил, что Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в сфере создания гиперзвукового оружия.
Юрий Борисов подчеркнул, что РФ в настоящий момент имеет серьезные преимущества в области создания гиперзвукового оружия перед ведущими западными странами. По словам российского вице-премьера, страна будет стараться сохранить данную позицию.
Борисов отметил, что ранее Россия пыталась идти вровень или же лишь догоняла оружейные разработки Запада.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.