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Вице-премьер Борисов заявил, что Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия

, 19:22 Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Борисов заявил, что Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия
вице-премьер РФ Юрий Борисов, Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках беседы с журналистами в среду, 15 сентября, заявил, что Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в сфере создания гиперзвукового оружия.

Юрий Борисов подчеркнул, что РФ в настоящий момент имеет серьезные преимущества в области создания гиперзвукового оружия перед ведущими западными странами. По словам российского вице-премьера, страна будет стараться сохранить данную позицию.

Борисов отметил, что ранее Россия пыталась идти вровень или же лишь догоняла оружейные разработки Запада.

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