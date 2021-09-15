Песков прокомментировал сообщения о новых волне COVID-19 и локдауне в России: «Об этом речи не идет»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду прокомментировал сообщения о новых волне коронавирусной инфекции COVID-19 и локдауне в России.
Вирусологи, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко неоднократно заявлял, что четвертая волна пандемии коронавируса в России может начаться в конце сентября — начале октября.
По словам Дмитрия Пескова, вирусологи «постоянно ждут» новой волны коронавируса в России, но общего мнения у них нет. По поводу введения нового локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19 Песков ответил журналистам, что «речи об этом не не идет, такого нет вообще вопроса сейчас».
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, мнения специалистов по поводу скачка заболеваемости расходятся, какие-то вирусологи постоянно ждут новой волны, вторые говорят, что она будет позже, третьи говорят, что она вообще не будет повторяться.
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