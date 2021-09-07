Врач Проценко заявил, что четвертая волна COVID-19 может начаться в России в конце сентября

Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 13:00 Источник: E1.ru

врач в защитном костюме, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во вторник, 7 сентября, заявил, что четвертая волна пандемии коронавируса в России может начаться в конце сентября — начале октября.

Денис Проценко в рамках разговора с журналистами отметил, что РФ в настоящий момент находится на пороге сезонной вспышки заболеваемости, которая характерна не только для COVID-19. "Я говорю про грипп и прочие ОРВИ", – подчеркнул врач.

По словам медика, начало учебного года в сочетании с возвращением граждан из отпусков и похолоданием создает условия для ухудшения эпидемиологической ситуации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости