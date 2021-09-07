В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки с 22 июня – 17 425
7 сентября 2021, 11:51
В России за минувшие сутки зарегистрировали 17 425 случаев заражения коронавирусом нового типа. Данный показатель, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, стал минимальным с 22 июня.
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили во вторник, что у 1 240 (7,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 7 047 880 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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