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В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки с 22 июня – 17 425

, 11:51

В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки с 22 июня – 17 425
анализ крови, pixabay.com

В России за минувшие сутки зарегистрировали 17 425 случаев заражения коронавирусом нового типа. Данный показатель, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, стал минимальным с 22 июня.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили во вторник, что у 1 240 (7,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 7 047 880 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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