Минздрав Израиля может признать российские сертификаты о вакцинации против COVID-19 до конца года

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15 сентября 2021, 10:34

фото: pixabay.com

Минздрав Израиля может признать российские сертификаты о вакцинации от COVID-19 до конца 2021 года. Посол еврейского государства в России Александр Бен Цви рассказал, что израильский Минздрав и Роспотребнадзор ведут переговоры по поводу признания российских сертификатов о вакцинации от коронавируса.

По его словам, на днях пройдет второй раунд переговоров. Александр Бен Цви в интервью газете "Известия" сообщил, что израильские и российские специалисты обсуждают и сравнивают данные о вакцинах.

Дипломат выразил надежду, что переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 успешно завершатся до конца 2021 года, и "пандемия тоже немножко успокоится".

По поводу полного открытия границ посол Израиля в России сказал, что этот момент надо еще обдумать, как технически это сделать.

Минтуризма Израиля ранее сообщало, что вакцинированные от коронавируса российские туристы с 19 сентября смогут посетить страну в составе организованных групп. Индивидуальные путешественники могут въезжать в Израиль чтобы навестить родственников.

Для въезда в Израиль требуется предъявить сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. По прибытии в страну всем необходимо пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, иначе придется побыть на карантине.

В июле власти Израиля сняли с рейса в Россию 20 человек, у которых не имелось специального разрешения на вылет в страну "красной" зоны по ситуации с коронавирусом.

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