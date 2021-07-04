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4 июля 2021, 18:17 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Израиля сняли с рейса в Россию 20 человек, у которых не имелось специального разрешения на вылет в страну "красной" зоны по ситуации с коронавирусом.



Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что граждане, пытавшиеся вылететь из еврейского государства в "красные" по эпидемиологической ситуации страны без спецразрешений, были удалены с бортов самолётов.

Беннет перед началом еженедельного заседания кабинета министров Израиля напомнил, что "полет в "красную" страну возможен только с разрешением". Он объяснил, что израильтяне, которые пытались уклониться от этого, были не допущены на рейс в Россию.

В понедельник, 28 июня, власти Израиля продлили запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Посещение России, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Мексики и Индии, включенных в "красную" зону без разрешения спецкомиссии, считается уголовным и административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).

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