Сайт Polityka о «Западе-2021»: РФ и Белоруссия отработали «региональную войну», жертвами которой могут стать Прибалтика и Польша

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15 сентября 2021, 08:48 Источник: «ПолитРоссия»

Учения «Запад-2021», Cover Images / globallookpress.com

Российская Феде6рация и Белоруссия отработали «региональную войну», жертвами которой могут стать Прибалтика и Польша. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Некоторое время назад завершились маневры «Запад-2021». Портал Polityka, рассказывая об учениях, написал, что Россия и Белоруссия отработали «региональную войну», жертвами которой могут стать Прибалтика и Польша.

Сайт обратил внимание на то, что один из этапов «Запада-2021» прошел на белорусском полигоне, расположенном рядом с пограничным городом Брестом. На данном этапе были задействованы бронетанковые подразделения.

В публикации Polityka, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что танковая атака с брестского направления способна одновременно угрожать Варшаве и замкнуть в котле польские дивизии, защищающие северо-восточную часть страны. Также от поддержки Запада в этом случае будет отрезана Прибалтика, указал зарубежный ресурс.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Super Express спрогнозировало, что в случае вооруженного конфликта войска РФ смогут достичь столицы Польши в течение пяти дней.

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