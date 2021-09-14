В Воронежской области открылся мемориал памяти, построенный общественниками

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14 сентября 2021, 14:36 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

10 сентября в Стрелицком парке (Семилукский район) возле Дворца культуры открыли мемориал, посвящённый памяти стрельчан – участников Великой Отечественной войны. Возвели его в рамках проекта ТОС «Новый». Всего на строительство было потрачено 1 376 тысяч рублей, 990 из которых – грант, выделенный общественникам.

Общественников наконец-то услышали

Честно говоря, проект ТОСа удивил. Чаще всего общественники на выделенные средства строят детские и спортивные площадки, ремонтируют дороги, благоустраивают кладбища. Но стрельчане решили, что в посёлке обязательно должен быть мемориал памяти. Три года подряд ТОС подавал заявку на проект, и в этом году, наконец-то общественников услышали и решили помочь рублём.

- До меня ТОС возглавлял Анатолий Шмойлов, - рассказал руководитель ТОС «Новый» Вячеслав Свиридов. – Он уже построил с помощью гранта детскую площадку, а потом дважды подавал заявку на мемориал. Но Анатолий Викторович уже пенсионер, и в силу возраста не может заниматься в полной мере деятельностью ТОС. Мне предложили сменить его, и я согласился. Конечно же, первым делом я попытался понять, почему два года подряд заявка не проходила. Ведь то, что мемориал нужен, не вызывало ни у кого сомнения. Я вообще объехал практически всю страну, и нигде не встречал села или посёлка, в котором не было бы своего кладбища и своего мемориала. В 90-хх годах, будучи директором местной, стрелицкой школы, помню, мы возили школьников на 9 мая в соседнюю Девицу, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти участникам войны. С тех пор, впрочем, так ничего и не изменилось.

Наконец проблема новым руководителем была найдена. Вопрос был в подрядчике. Мелкие фирмы, которые торгуют гранитными плитами, не могли обеспечить изготовление крупных форм, а ведь в большом парке и мемориал должен быть соответствующий и не теряться на фоне остальных строений и деревьев. Вячеслав Александрович нашёл компанию, которая могла взять на себя такой сложный подряд. Правда, пришлось довольно долго ждать гранит из Карелии, но оно того стоило. При той же сумме проекта, масштабность его выросла примерно на 30%. А площадка под сам мемориал и вовсе почти в два раза.

- Конечно, были сложности, - говорит Вячеслав Свиридов. – Когда повезли наши плиты, примерно через 150 километров пути одна из них лопнула. Пришлось водителю ехать обратно, а нам ждать ещё неделю, пока производитель подберёт нужный оттенок и сделает новую плиту. Дело в том, что гранит хоть и очень стойкий материал – можно сказать, на века – но требует чуть ли не ювелирной работы при установке. Кстати, по этой же причине нам было трудно найти водителя манипулятора, который согласился бы устанавливать плиты – из пятерых четверо отказались.

«На гранитных плитах фамилии и имена 367 стрельчан»

Но это всё, как считает мой собеседник, мелочи. И все эти сложности забываются, когда видишь перед собой монументальное строение рядом со стройными красавицами-берёзками – новый Стрелицкий мемориал памяти. А он действительно получился замечательным. На плитах выбиты фамилии стрельчан, воевавших на фронтах в 41-45-хх годах. А на центральной плите красуется орден Великой Отечественной войны.

- Сейчас на гранитных плитах фамилии и имена 367 стрельчан. Фамилии мы будем ещё добавлять, под них оставлено место, - поясняет руководитель ТОС. – Пока нам разрешили внести сюда только тех, которые живыми вернулись с войны. Что касается павших на полях сражений, тут всё куда сложнее. Министерство обороны должно проверить каждого человека, чтобы на мемориале не оказалось, к примеру, имён полицаев или предателей родины. Но, думаю, со временем и этот вопрос решится. Самое главное, что мы справились, что у нас появился мемориал. И мне кажется, моя мечта воплотится в жизнь – я очень хочу, чтобы этот памятник был сердцем Стрелицы, чтобы отсюда шли все начинания. Создал семью – пришёл сюда. Плохо тебе, хорошо ли – пришёл сюда. Увидел фамилии на обелиске – пусть это даже не твои родственники, но ты при этом вспомнил своих…

«Армия нужна государству не для войны, а для мира»

Но вот прозвучали первые «позывные» торжественной церемонии. Надо отметить, что она получилась и очень праздничной, и удивительно трогательной. Мало кто из присутствующих мог сдержать слезы. Военный оркестр, шеренга ребят в форме из военной академии, дети из местной школы, старики…

- Уважаемые жители, гости, дорогие ребята! – обратился к присутствующим глава администрации Стрелицкого городского поселения Виктор Мысков. – Сегодня мы отдаём дань памяти тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, делал всё возможное и невозможное ради великой Победы. Этот мемориал – ещё один символ памяти. Преклонения перед советским солдатом, героем-освободителем, который спас мир от фашизма. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве, всем, кто внёс пожертвования на благое дело. Вечная память воинам и вечная слава!

Много ещё было сказано добрых слов и в адрес тех, кто занимался возведением мемориала, и в адрес солдат, которые защищали покой страны. А также молодым людям, которым служба только предстоит.

- Армия нужна государству не для войны, а для мира,- сказал военный комиссар района Георгий Чегошвили. – Войны начинают политики, а выигрывают солдаты. Никогда не забывайте о том, какой ценой нашим отцам, дедам и прадедам досталась великая Победа в 1945 году!

А ведь стрельчане, воевавшие на фронтах войны, немало сделали и для восстановления страны. И в том числе Стрелицы. Об этом присутствующим напомнил почётный житель посёлка Николай Баранников.

- Дорогие земляки и гости! Так получилось, что Стрелица – это дочерний поселок села Девица, и вы знаете, что там есть мемориал, куда занесены и фамилии стрельчан, не вернувшихся с войны,- сказал Николай Ильич. - А вот тех, кто воевал, но не пришёл с войны, их нет ни на одной стелле. В горном управлении работало более 400 участников войны. Это их руками построен наш замечательный посёлок, Дворец культуры. Вот недавно снесли старую школу, которая верой и правдой отслужила 60 с лишним лет. В посёлке были построены водопровод, канализация и даже очистные сооружения. Кстати, на несколько лет раньше, чем в областном центре. Наши ветераны изготавливали огнеупорный кирпич, и таким образом вносили свою лепту в восстановление чёрных и цветных металлургических комбинатов, а значит, и в восстановление страны в целом. Очень хорошо, что здесь, у нас появился этот памятный знак – чтобы мы не забывали о людях той великой эпохи!

«Если у нас есть вера, нас никто и никогда не победит»

Панихиду о всех погибших воинах отслужил настоятель храма равноапостольного князя Владимира отец Игорь. Его семью тоже коснулась Великая Отечественная война – хотя есть ли вообще хоть одна семья в нашей стране, которую она не коснулась?! Дед отца Игоря тоже был священником. Попал в плен, потому сумел бежать… Рассказав об этом, батюшка обратился к молодому поколению:

- Дай Бог вам счастья и здоровья! Донесите, пожалуйста, эту память до своих внуков! Русский солдат и русская душа всегда были с Богом, а если у нас есть вера, нас никто и никогда не победит!

Уже после церемонии отец Игорь попросил сфотографировать его с «красноармейцами» - бабушками-прихожанками. Вытирая слезы, старушки искренне радовались этому погожему сентябрьскому дню и такому замечательному празднику для всего посёлка.

А я смотрела на строй курсантов и откровенно ревела. Наверняка они – те, кто в грозных сороковых уходил на фронт – были такими же. Юными, полными сил, красивыми, статными. Не дай вам Бог, ребята! Пусть никогда вам не придётся доказывать свой патриотизм на войне! Пусть над всеми нами будет мирное небо – в конце концов, столько солдат сложили свои головы в той войне. И мы обязаны им этим!

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