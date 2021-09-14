Известный повар Александр Белькович рассказал рецепт солянки по-грузински за 388 рублей

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14 сентября 2021, 13:58 Источник: teleprogramma.pro

Александр Белькович, фото: Instagram

Известный телеведущий и повар Александр Белькович перечислил ингредиенты для солянки по-грузински за 388 рублей. У него получилось четыре больших порции.

Для приготовления солянки по-грузински понадобится:

Говядина (лопаточная часть на кости) 400 г (196 р.)

Лук репчатый средний 2 шт. (5 р.)

Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (7 р.)

Помидоры средние 3 шт. (36 р.)

Болгарский перец красный 1 шт. (38 р.)

Корнишоны маринованные 10 шт. (42 р.)

Грецкие орехи 20 г (24 р.)

Чеснок 6 зубчиков (7 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Петрушка пучок 15 г (7 р.)

Кинза пучок 10 г (9 р.)

Хмели-сунели 1 ч. ложка (2 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Белькович предлагает нарезать мясо говядины крупными кусочками и обжарить на растительном масле до румяной корочки. Затем повар добавляет лук, перец чили и одну столовую ложку томатной пасты.

«Помидоры нарезаем крупными кусками и добавляем к мясу. Далее вливаем к говядине 0,5 л воды и томим на огне 30 минут», - говорится в рецепте, опубликованном на портале teleprogramma.pro.

Также в сковородку нужно положить болгарский перец, крупно нарезанные маринованные корнишоны, лавровый лист, соль и перец по вкусу, кинзу, петрушку и хмели-сунели. Обязательно накрыть крышкой. После перемять очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи в ступке, и добавить в солянку. Необходимо все перемешать. Блюдо готово!

Ранее диетолог Ирина Торопыгина назвала солянку наиболее опасным супом для людей, страдающих от проблем с давлением, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудка и ожирения.

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