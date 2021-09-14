Москвичей предупредили об усилении ветра до 18 м/с и дожде во вторник

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14 сентября 2021, 09:28

дорога, фото: pixels.com

Жителей и гостей Москвы призвали быть аккуратнее на улицах города из-за сильного ветра во вторник, 14 сентября. Об этом сообщили в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие и до конца дня в столице ожидается усиление ветра порывами 13-18 м / с»,- говорится в заявлении.

Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Температура воздуха в столице во вторник составит от +12 до +14 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со вторника в Москве начнется «настоящая осень».

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