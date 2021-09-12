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Метеоролог Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придет «настоящая осень»

, 21:01 Источник: ТАСС

Метеоролог Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придет «настоящая осень»
лес, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, в город придет «настоящая осень».

«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень»,- поделился он.

Метеоролог добавил, что вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с. Тишковец отметил, что во вторник дневная температура в Москве упадет на +10 градусов.

Он уточнил, что в последующие три дня ночами минимальная составит от +2 до +7 градусов, а после полудня от +9 до +14 градусов. Эксперт пояснил, что на улице немного распогодится и будет свежо.

«С приближением выходных погода окончательно испортиться - с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября»,- резюмировал Тишковец.

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