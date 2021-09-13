Прокуратура проверит фирму из Климовска, занимавшуюся дезинфекцией в магазине «Магнит»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 сентября 2021, 20:48

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Прокуратура Московской области после инцидента со смертельным отравлением бабушки и внучки арбузами проверит областной центр дезинфекции. В Telegram-канале надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка соблюдения организацией требований безопасности.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах раскрыл, что прокурорская проверка связана с деятельностью компании «Климовск-Дез», занимавшейся обработкой магазина «Магнит», арбузами из которого насмерть отравились бабушка и внучка.

Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям.

Личность сотрудника компании «Климовск-Дез», работавшего в магазине, установлена.

«Те, кто проводят дезинсекцию и дезинфекцию, это самые настоящие серийные убийцы! - заявил «АН» предприниматель Герман Стерлигов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости