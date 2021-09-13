Аргументы Недели Общество 13+

Прокуратура проверит фирму из Климовска, занимавшуюся дезинфекцией в магазине «Магнит»

, 20:48

Прокуратура проверит фирму из Климовска, занимавшуюся дезинфекцией в магазине «Магнит»
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Прокуратура Московской области после инцидента со смертельным отравлением бабушки и внучки арбузами проверит областной центр дезинфекции. В Telegram-канале надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка соблюдения организацией требований безопасности.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах раскрыл, что прокурорская проверка связана с деятельностью компании «Климовск-Дез», занимавшейся обработкой магазина «Магнит», арбузами из которого насмерть отравились бабушка и внучка.
Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям.

Личность сотрудника компании «Климовск-Дез», работавшего в магазине, установлена.

«Те, кто проводят дезинсекцию и дезинфекцию, это самые настоящие серийные убийцы! - заявил «АН» предприниматель Герман Стерлигов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей в пяти регионах России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Туризм

Общество

Общество

Туризм

Культура

Шоу-бизнес