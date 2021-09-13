Прокуратура проверит фирму из Климовска, занимавшуюся дезинфекцией в магазине «Магнит»

Прокуратура Московской области после инцидента со смертельным отравлением бабушки и внучки арбузами проверит областной центр дезинфекции. В Telegram-канале надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка соблюдения организацией требований безопасности.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах раскрыл, что прокурорская проверка связана с деятельностью компании «Климовск-Дез», занимавшейся обработкой магазина «Магнит», арбузами из которого насмерть отравились бабушка и внучка.
Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям.
Личность сотрудника компании «Климовск-Дез», работавшего в магазине, установлена.
«Те, кто проводят дезинсекцию и дезинфекцию, это самые настоящие серийные убийцы! - заявил «АН» предприниматель Герман Стерлигов.
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