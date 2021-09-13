Герман Стерлигов: те, кто проводят обеззараживание, самые настоящие серийные убийцы

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13 сентября 2021, 20:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сегодня в Москве был задержан подозреваемый по делу о гибели женщины и девочки из-за отравления арбузом. Сотрудник частной компании, обеззараживавший помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия, сообщили в СК РФ.

Напомним, 10 сентября в Москве, предположительно, после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит» на Совхозной улице, отравились три человека. Семья была доставлена в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.

«Те, кто проводят дезинсекцию и дезинфекцию, это самые настоящие серийные убийцы! - заявил «АН» предприниматель Герман Стерлигов. - Я уверен, что от их действий умерло бесчисленное количество людей, просто редко бывает, что таких сотрудников хватают за руку. К тому же редко бывает так, что человек что-то съел - и сразу умер».

По мнению Стерлигова, сотрудники таких фирм поливают всё и вся самыми настоящими ядами, причем неважно, травят они крыс, мышей, тараканов или поливают полки магазинов, улицы городов и т.п.,- все равно они применяют ядовитые средства, которые безусловно травят людей! «Видимо, в этот раз была какая-то особая передозировка, и товарищ перелил яда. Наверное, так ливанул на эти арбузы, что и произошло то, что произошло! Так что в этом случае нет ничего удивительного»,- отметил предприниматель.

В Следственном комитете РФ также сообщили, что приоритетной версией следствия является «нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине». Напомним, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие, а в их крови были обнаружены следы этиленгликоля.

«В данном случае произошел общественный резонанс,- поделился с «АН» своим мнением Герман Стерлигов,- а так бы на это никто и внимания не обратил. От подобного обеззараживания повсеместно умирает огромное количество людей, только они уходят на тот свет чуть позже - от онкологии, опухолей и т.п. Все это появляется оттого, что в городах всё и вся традиционно травят ядохимикатами».

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