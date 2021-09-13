EurAsian Times: «смертоносный дуэт» российского Су-57 и дрона «Охотник» станет «настоящим ночным кошмаром» для самолетов США

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13 сентября 2021, 15:19 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, UAC / globallookpress.com

«Смертоносный дуэт» российского истребителя пятого поколения Су-57 и ударного беспилотника «Охотник» станет «настоящим ночным кошмаром» для самолетов Соединенных Штатов. Такой прогноз высказан в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.

Некоторое время назад в сеть была выложена информация, согласно которой специалисты прорабатывают возможность управления из кабины Су-57 несколькими дронами. Предполагается, что один истребитель будет вести от двух до четырех «Охотников».

EurAsian Times предрекает, что «смертоносный дуэт» Су-57 и «Охотника» станет «настоящим ночным кошмаром» для самолетов США, не исключая наиболее передовые боевые машины.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации индийского издания констатируется, что Су-57 неоднократно подвергался критике на Западе за недостаточный уровень скрытности. Однако с появлением обладающего стелс-возможностями «Охотника» в качестве ведомого ситуация должна кардинально измениться.

Отмечается, что данный аппарат отличает впечатляющая дальность действия и внушительный арсенал, предназначенный как для воздушного боя, так и для наземных атак. Тандем Су-57 и «Охотника» сможет проникать в тыл противника и наносить точные удары по неприятельским целям, пишет EurAsian Times.

Ранее в понедельник портал Avia.pro сообщил, что американские военные устроили «провокацию», послав беспилотник-шпион к границам Крымского полуострова.

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