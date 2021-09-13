Пособия по беременности и родам с 2022 года будут назначаться в беззаявительном порядке

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13 сентября 2021, 12:52 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

С 2022 года пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина РФ. Соответствующий проект подготовили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Уточняется, что также со следующего года в беззаявительном порядке будут выплачиваться единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан Российской Федерации.

Более того в министерстве сообщили, что в связи с переходом на электронный больничный сотрудники организаций с 2022 года больше не должны будут передавать какие-либо сведения работодателю в целях получения выплат по больничному листу.

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