В российских судах сообщили о суммах компенсаций морального вреда жертвам ДТП

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8 сентября 2021, 17:33 Источник: rg.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Смоленском областном суде назвали средние суммы компенсаций морального вреда жертвам ДТП. Так, жертва аварии при причинении ей легкого вреда здоровью и телесных повреждений, не причинивших вреда здоровью, может рассчитывать на сумму от 8 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью средней тяжести пострадавшим назначались выплаты от 25 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. В тяжелых для здоровья случаях компенсации морального вреда составляли от 100 тысяч рублей до 400 000.



В Смоленской области в пользу женщины-пешехода, переходившей дорогу по пешеходному переходу и попавшей под машину, была взыскана компенсация морального вреда в сумме 70 тысяч рублей. Еще 10 тысяч ответчик ей выплатил добровольно до суда. У женщины травмы средней тяжести. Ей была проведена операция по имплантации коленного сустава.



Омский областной суд сообщил о схожей ситуации. Женщина переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. В результате ДТП у потерпевшей оказались телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции назначил компенсацию в 100 тысяч рублей. Однако позже апелляция повысила сумму в два раза - до 200 тысяч рублей.



«Учитывая длительность нахождения истца на стационарном, амбулаторном лечении, жалобы на постоянные головные боли, молодой возраст и отсутствие в течение значительного времени возможности вести привычный образ жизни, коллегия пришла к выводу, что сумма 100 тысяч рублей, взысканная судом первой инстанции в качестве компенсации морального вреда, не соответствует объему перенесенных истцом страданий», - отметили в Омском областном суде.



Отметим, что согласно закону, суды назначают компенсации морального вреда исходя из внутренних убеждений. Четких тарифов нет, но многие эксперты говорят о том, что нужно прописать какие-то критерии и методики, на которые могли бы ориентироваться судьи. Сейчас вопрос определения судом размера компенсации морального вреда носит оценочный характер.



Компенсации морального вреда могут получить и родственники погибшего в результате ДТП человека.



«Суммы, присужденные судом в качестве компенсации, варьируются и составляют: 30 тысяч рублей (сестре пострадавшей), 50 тысяч рублей (родителям пострадавшего), 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 250 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, 500 тысяч рублей (матери пострадавших)», - рассказывают в Смоленском областном суде.



В случае аварии виноватыми могут оказаться не только водители, но и дорожные службы. В Смоленске водитель на скользкой дороге не справился с управлением, наехал на препятствие, а также задел 12-летнюю девочку. Ребенку был причинен вред средней тяжести. Как отметили в суде, ДТП произошло «по причине нарушения установленных нормативных сроков ликвидации зимней скользкости и отсутствия должного контроля за безопасностью дорожного движения». Поэтому ответственность была возложена поровну на троих: водителя, администрацию города и компанию по ремонту дорог. Отцу пострадавшей присудили 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, самой девочке - 30 тысяч. В итоге получилось 180 тысяч, каждый из ответчиков выплатил по 60 тысяч.





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