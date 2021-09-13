В России за сутки скончались 719 человек с COVID-19

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13 сентября 2021, 11:47

врачи скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 719 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 41 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 35 – в Свердловской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 193 468 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили 18 178 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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