В России за сутки скончались 719 человек с COVID-19
13 сентября 2021, 11:47
За прошедшие сутки в России скончались 719 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 41 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 35 – в Свердловской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 193 468 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили 18 178 случаев заражения коронавирусом нового типа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.