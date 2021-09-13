В России выявили 18 178 новых случаев заражения COVID-19

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13 сентября 2021, 11:38

тесты на COVID-19, Ameer Al Mohammedaw/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 178 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник, 13 сентября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 366 (7,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 7 158 248 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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