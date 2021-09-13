Депутат заксобрания Ленобласти Петров предложил увеличить отпуск работающим с COVID-19 медработникам

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13 сентября 2021, 08:28

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выдвинул идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с COVID-19, дополнительных дней оплачиваемого отпуска

В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова отмечается, что именно благодаря деятельности медработников удается не просто сдерживать распространение коронавируса нового типа, но также добиваться высоких результатов по вакцинации и снижению смертности среди россиян.

Владимир Петров, как сообщает RT, уточнил, что выплаты, которые предоставляются врачам и медицинскому персоналу, не могут компенсировать здоровье и остановить выгорание из-за длительного стресса. Именно поэтому депутат заксобрания предложил предоставить медработникам дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

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