В России за сутки общее число случаев заражения COVID-19 выросло на 18 554

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12 сентября 2021, 12:31

pixabay.com

За последние сутки в России подтвердили 18 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. Активно без клинических проявлений зафиксировали 1 332 случая.

По информации оперативного штаба, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 7 140 070. Также отмечается, что в России за 24 часа выписали после коронавируса 14 497 пациентов, за весь период пандемии вылечились от этой болезни 6 389 657 человек. Так, за сутки в российской столице выписали 1 247 пациентов, в столичном регионе - 604.

Кроме того, за истекшие сутки в стране зафиксировали 788 летальных исходов среди зараженных коронавирусом пациентов. С начала пандемии скончались 192 749 граждан. В Москве и Санкт-Петербурге за 24 часа умерли по 42 носителя COVID-19.

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