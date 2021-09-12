В России за сутки общее число случаев заражения COVID-19 выросло на 18 554
12 сентября 2021, 12:31
За последние сутки в России подтвердили 18 554 случая заражения коронавирусной инфекцией. Активно без клинических проявлений зафиксировали 1 332 случая.
По информации оперативного штаба, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 7 140 070. Также отмечается, что в России за 24 часа выписали после коронавируса 14 497 пациентов, за весь период пандемии вылечились от этой болезни 6 389 657 человек. Так, за сутки в российской столице выписали 1 247 пациентов, в столичном регионе - 604.
Кроме того, за истекшие сутки в стране зафиксировали 788 летальных исходов среди зараженных коронавирусом пациентов. С начала пандемии скончались 192 749 граждан. В Москве и Санкт-Петербурге за 24 часа умерли по 42 носителя COVID-19.
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