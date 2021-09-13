Аргументы Недели Общество 13+

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

, 09:14 Источник: Гидрометцентр

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра
осенние листья, pixabay.com

В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Согласно последним данным синоптиков, "желтый" уровень означает, что погода в понедельник, 13 сентября, будет потенциально опасной. Скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 13 сентября до 21:00 14 сентября.

Ранее метеорологи сообщили, что в столице России в первый день новой недели будет до +24 градуса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»

Депутат Рады Волошин: из-за националистов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну»

Из-за радикалов Украина может «получить большую беду и настоящую гражданскую войну». С соответствующим предупреждением в разговоре с журналистами выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Происшествия

Общество

Происшествия

В мире