В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Аргументы Недели → Общество 13+

13 сентября 2021, 09:14 Источник: Гидрометцентр

осенние листья, pixabay.com

В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Согласно последним данным синоптиков, "желтый" уровень означает, что погода в понедельник, 13 сентября, будет потенциально опасной. Скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 10:00 13 сентября до 21:00 14 сентября.

Ранее метеорологи сообщили, что в столице России в первый день новой недели будет до +24 градуса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости