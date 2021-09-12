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Синоптики пообещали теплую погоду в понедельник

, 22:07 Источник: Свободная пресса

Синоптики пообещали теплую погоду в понедельник
улица, фото: pixabay.com

Синоптики сообщили, что в понедельник, 13 сентября, в Москве будет летняя, местами жаркая погода. Температура воздуха поднимается до +25 гарусов.

Согласно прогнозу, со вторника погода будет нестабильной. По всему столичному региону начнётся ощутимое и затяжное похолодание, передает издание «Свободная пресса».

Отметки термометров опустятся до +14 градусов. Со среды температура воздуха не поднимется выше +7.

По данным синоптиков, в течение недели днём будет дождливо и «по-осеннему зябко», температура будет варьироваться от +8 до +12.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придет «настоящая осень».

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