Источник в авиаслужбах перечислил вероятные причины жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

Источник в авиаслужбах назвал предварительную причину крушения двухмоторного самолета L-410 в Иркутской области. Авиалайнер с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в тайге, загорелся и разрушился.
«К жесткой посадке, по предварительным данным, могла привести ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя. Рассматриваются и другие версии»,- пояснил он.
Ранее сообщалось, что в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту находились 14 человек, включая двоих членов экипажа. В результате происшествия пострадали несколько человек.
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