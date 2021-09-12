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Источник в авиаслужбах перечислил вероятные причины жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

, 20:24 Источник: ТАСС

Источник в авиаслужбах перечислил вероятные причины жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области
самолет, фото: pixabay.com

Источник в авиаслужбах назвал предварительную причину крушения двухмоторного самолета L-410 в Иркутской области. Авиалайнер с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в тайге, загорелся и разрушился.

«К жесткой посадке, по предварительным данным, могла привести ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя. Рассматриваются и другие версии»,- пояснил он.

Ранее сообщалось, что в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту находились 14 человек, включая двоих членов экипажа. В результате происшествия пострадали несколько человек.

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