Самолет L-410 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в тайге под Иркутском

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12 сентября 2021, 19:43 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Авиалайнер следовал из Иркутска в Казачинское.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410 … На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа»,- пояснил собеседник.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что инцидент произошел около 18.15 мск. Спасатели и техника, в том числе вертолет Ми-8, выдвинулись на поиски самолета.

Отмечается, что самолет упал в тайгу, загорелся при посадке и разрушился. В результате происшествия несколько человек получили травмы, другие самостоятельно выбрались из салона. Воздушное судно принадлежит компании ООО «Аэросервис».

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