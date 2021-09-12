Аргументы Недели Происшествия 13+

Самолет L-410 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в тайге под Иркутском

, 19:43 Источник: ТАСС

Самолет L-410 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в тайге под Иркутском
самолет, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Авиалайнер следовал из Иркутска в Казачинское.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410 … На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа»,- пояснил собеседник.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что инцидент произошел около 18.15 мск. Спасатели и техника, в том числе вертолет Ми-8, выдвинулись на поиски самолета.

Отмечается, что самолет упал в тайгу, загорелся при посадке и разрушился. В результате происшествия несколько человек получили травмы, другие самостоятельно выбрались из салона. Воздушное судно принадлежит компании ООО «Аэросервис».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью