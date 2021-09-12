YouTube-канал Binkov's Battlegrounds: без богатых инвесторов проект нового российского истребителя Checkmate «может и не взлететь»
12 сентября 2021, 10:19
Без богатых инвесторов проект нового российского истребителя пятого поколения Checkmate, который был представлен летом в рамках салона МАКС-2021, «может и не взлететь». Об этом говорится в видео, размещенном некоторое время назад на хорватском YouTube-канале Binkov's Battlegrounds, специализирующемся на военной аналитике.
В ролике отмечается, что «разработка нового самолета даже в России с ее относительно низкими зарплатами все равно обойдется примерно в 10 млрд долларов». Констатируется, что без состоятельных инвесторов проект «может и не взлететь».
Согласно прогнозу, который содержится в видео, если деньги на создание Checkmate все-таки найдутся, боевая машина поступит на вооружение не раньше конца 2020-х годов.
Ранее сегодня сообщалось, что появились кадры из района удара российского бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.