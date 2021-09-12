YouTube-канал Binkov's Battlegrounds: без богатых инвесторов проект нового российского истребителя Checkmate «может и не взлететь»

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12 сентября 2021, 10:19

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

Без богатых инвесторов проект нового российского истребителя пятого поколения Checkmate, который был представлен летом в рамках салона МАКС-2021, «может и не взлететь». Об этом говорится в видео, размещенном некоторое время назад на хорватском YouTube-канале Binkov's Battlegrounds, специализирующемся на военной аналитике.

В ролике отмечается, что «разработка нового самолета даже в России с ее относительно низкими зарплатами все равно обойдется примерно в 10 млрд долларов». Констатируется, что без состоятельных инвесторов проект «может и не взлететь».

Согласно прогнозу, который содержится в видео, если деньги на создание Checkmate все-таки найдутся, боевая машина поступит на вооружение не раньше конца 2020-х годов.

Ранее сегодня сообщалось, что появились кадры из района удара российского бомбардировщика Су-24 по боевикам в сирийском Идлибе.

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