Как алкоголь уничтожает молодое поколение, рушит семьи и приводит к многочисленным смертям

Аргументы Недели → Общество 13+

11 сентября 2021, 16:20 Источник: blog/valerydor

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России 11 сентября – День трезвости. К сожалению, в нашей стране употребление алкоголя до сих пор считается весьма безобидным явлением. А в начале пандемии даже распространялись слухи о пользе алкоголя как обеззараживающего средства перед коронавирусом. Позже медики этот миф опровергли. Тем временем в стране в 2020 году только по официальным данным Росстата от алкоголя погибло свыше 50 тысяч человек.



О том, что курить и пить вредно, нам говорят еще в детстве со школьной скамьи. Тем не менее наиболее активно употребляют алкоголь именно молодые люди. По данным ВЦИОМ, о том, что он вреден, знают 81% опрошенных. Не употребляют алкоголь в России 38% жителей, в основном старшего поколения.



В России уже давно продолжается дискуссия о необходимости повышения возраста продажи алкоголя. В августе Минздрав представил новый законопроект, согласно которому напитки крепостью более 16,5% можно будет купить только тем, кому исполнился 21 год. Эту инициативу поддерживают многие общественные и религиозные организации.



Алкоголь приводит не только к частым дракам и поножовщинам, он уничтожает карьеры и семьи. Алкоголизм – частая причина разводов по всему миру. Алкоголь таит в себе много опасностей для здоровья человека: нарушения работы нервной системы и головного мозга, тромбозы, инфаркты и многие другие букеты болезней. Несомненно, что нашему обществу требуется выработать крайнюю непримиримость к пьянству. Необходимо больше говорить об этой проблеме, подталкивать людей к здоровому и трезвому образу жизни.



На Западе становится популярным движение «трезвое любопытство». Человек принимает вызов – как это: провести выходные без алкоголя? А что будет, если не употреблять алкоголь несколько недель? Несколько месяцев? Такое движение явно не помешало бы и нашему обществу.



Человеку важно научиться справляться с депрессиями, трудностями без алкоголя. Уже со старших классов школы через алкоголь люди пытаются влиться в новую компанию, стать «своими», интересными, забавными. Появляются алкогольные семьи, где проблемы не обсуждаются, не решаются, где члены семьи и дети живут в напряжении, тревоге, страхе. Все это порождает психологические проблемы.



Дети, которые выходят из таких семей во взрослую жизнь, находятся в большом стрессе, напряжении, у них приглушаются коммуникативные способности. Они боятся общаться и заводить крепкие отношения, у них появляется замкнутость, закомплексованность, недоверие к другим людям. Это перерастает в неврозы, панические атаки, повышенную тревожность и другие психологические проблемы.



Человек, погруженный в алкогольные проблемы, с высочайшей долей вероятности не сможет ни получить хорошее образование, ни построить крепкую семью, ни хорошую карьеру. А трезвость, в свою очередь, и является тем самым фундаментом, который дает стимул к развитию, счастью и твердой почве под ногами.





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