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В России за сутки скончались 796 человек с коронавирусом

, 12:17

В России за сутки скончались 796 человек с коронавирусом
врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 796 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие сутки 46 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 39 – в Санкт-Петербурге, 36 – в Свердловской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 191 961 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ выявили 18 891 случай заражения коронавирусом нового типа.

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