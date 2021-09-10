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Стало известно, кто посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

, 11:32 Источник: ТАСС

Стало известно, кто посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Евгений Зиничев, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым посетили премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Министр погиб в среду на водопаде Китабо-Орон во время прохождения учений в Норильске.

Мероприятие длится с 07.00 в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) на улице Ватутина. Церемонию разделили на несколько частей. Для коллег, друзей и сослуживцев прощание состоялось с 09.00 до 10.30. Проститься с Зиничевым лично приехали директор Росгвардии Виктор Золотов, губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов. Они работали вместе в госохране и были друзьями.

Также проводить главу МЧС в последний путь пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Борисов, министры Антон Силуанов, Михаил Мурашко и др.

Позже к зданию НЦУКС прибыл президент РФ Владимир Путин.

За час до церемонии у министерства на улице Ватутина выстроилась очередь с цветами. 

После мероприятия гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище. 

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