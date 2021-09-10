Матвиенко посетила церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым: «Он ушел из жизни как настоящий герой»

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10 сентября 2021, 10:54 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) на улице Ватутина проходит церемония прощания с погибшим в среду генералом Евгением Зиничевым. Мероприятие посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой»,- отметила она.

Матвиенко добавила, что смерть Зиничева - это большая трагедия для семьи, коллег и для страны.

Проводить главу МЧС в последний путь пришли коллеги, сослуживцы, пожарные и спасатели. Также посетить церемонию прощания с Зиничевым планировал президент РФ Владимир Путин.

После мероприятия гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят на Северном кладбище, где похоронены его родители.

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