Синоптик Синенков пообещал москвичам облачную и без существенных осадков погоду в пятницу

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 10 сентября. Температура воздуха составит от +18 до + 20 градусов.
«Мы ожидаем сегодня в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе плюс 18-20, по области плюс 16-21»,- отметил синоптик.
Синенков добавил, что ветер в столичном регионе будет северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба - немного выше нормы, пояснил эксперт.
Ранее главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова назвала сроки «бабьего» лета в Москве.
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