Синоптик Позднякова заявила, что бабье лето в Москве закончится 14 сентября

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8 сентября 2021, 12:21 Источник: РИА "Новости"

бабье лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова в среду, 7 сентября, заявила, что бабье лето в столице России продлится недолго. По словам синоптика, уже после 14 сентября похолодает.

Татьяна Позднякова отметила, что в грядущие выходные погода в Москве будет хорошая, без существенных осадков. В дневное время, вероятно, будет даже солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов в субботу и до плюс 22 градусов – в воскресение. Таким образом, температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Метеоролог заметила, что эпизод бабьего лета в столице продлится лишь до 14 сентября, когда температура понизится примерно на 5 градусов.

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