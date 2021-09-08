Синоптик Позднякова заявила, что бабье лето в Москве закончится 14 сентября

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова в среду, 7 сентября, заявила, что бабье лето в столице России продлится недолго. По словам синоптика, уже после 14 сентября похолодает.
Татьяна Позднякова отметила, что в грядущие выходные погода в Москве будет хорошая, без существенных осадков. В дневное время, вероятно, будет даже солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов в субботу и до плюс 22 градусов – в воскресение. Таким образом, температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.
Метеоролог заметила, что эпизод бабьего лета в столице продлится лишь до 14 сентября, когда температура понизится примерно на 5 градусов.
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