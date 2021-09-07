Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях во вторник

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7 сентября 2021, 08:34 Источник: РИА "Новости"

зонт, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 7 сентября, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в Москве не превысит плюс 13 градусов.

Михаил Леус отметил, что сегодня погоду в столице будет определять теплый атмосферный фронт, который приближается с запада. Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. Ветер в городе во вторник будет порывистым со скоростью до 10 метров в секунду.

Метеоролог уточнил, что атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

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