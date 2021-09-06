МЧС предупредило о заморозках до минус двух градусов на юго-востоке Подмосковья ночью и утром 7 сентября

Аргументы Недели → Общество 13+

6 сентября 2021, 20:34 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Ночью 7 сентября и утром во вторник на юго-востоке Московской области ожидаются заморозки. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о заморозках. Температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

В МЧС советуют гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения - избегать лишних перестроений, обгонов, опережений, нельзя тормозить резко.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости