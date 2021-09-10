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Блогер Маркина раскритиковала американскую систему здравоохранения

, 08:51

Блогер Маркина раскритиковала американскую систему здравоохранения
медик, фото: pixabay.com

Блогер Александра Маркина назвала минусы американской медицины. По ее словам, система здравоохранения в США не так хороша, какой ее могут представить со стороны.

«Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они медицинские услуги далеко не самого лучшего», - поделилась девушка в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Маркина добавила, что в России те же самые процедуры обошлись бы ей дешевле. Кроме того, блогер считает, что в нашей клинике, возможно, попались бы более квалицированные врачи, которые не занесли бы ей инфекцию. Девушка пожалела, что решила рожать в США.

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Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

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