Блогер Маркина раскритиковала американскую систему здравоохранения
10 сентября 2021, 08:51
Блогер Александра Маркина назвала минусы американской медицины. По ее словам, система здравоохранения в США не так хороша, какой ее могут представить со стороны.
«Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они медицинские услуги далеко не самого лучшего», - поделилась девушка в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Маркина добавила, что в России те же самые процедуры обошлись бы ей дешевле. Кроме того, блогер считает, что в нашей клинике, возможно, попались бы более квалицированные врачи, которые не занесли бы ей инфекцию. Девушка пожалела, что решила рожать в США.
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