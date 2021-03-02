Переехавший в Москву француз объяснил, почему не вернется на родину

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2 марта 2021, 16:36 Источник: Le Figaro

Красная площадь, фото: pixabay.com

Французский предприниматель Янн Сотти, переехавший двадцать лет назад в Москву, рассказал, что его привлекает в России и почему он не планирует возвращаться на родину.

Сотти отметил, что в России гораздо более мягкие ограничения из-за пандемии коронавируса по сравнению с Францией. Сравнивая поведение людей, ему кажется, что в его стране все находятся в «состоянии психоза». По его словам, французы не могут принять смерть. Предприниматель добавил, что СМИ обостряют у читателей чувство страха и слишком жестко преподносят информацию, а правительство действует слишком медленно.

«… вместо принятия решений проводит консультации и обсуждения — ради соблюдения принципов демократии … Макрон прав, когда называет Францию нацией 66 миллионов прокуроров», - высказал иностранец.

При этом россиян он назвал фаталистами. Сотти считает, что смерть – часть их жизни. Француз заметил, что сначала местные жители соблюдали санитарные меры – продавцы не обслуживали без масок, а теперь ее носят «из вежливости и гражданской ответственности». По его мнению, люди в России не так запуганы, и это тоже играет свою роль, они готовы к кризисам и не привыкли жаловаться на жизнь.

«Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды … У россиян такой же революционный настрой, как и у французов. Как бы то ни было, люди здесь получили свободу», - уточнил он.

Сотти заявил, что не хочет возвращаться на родину, поскольку современная Франция ему не нравится, а Россия предлагает очень комфортную жизнь. Он призывает своих соотечественников больше смотреть в сторону РФ, а не на Запад.

«В любом случае я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит», - заключил собеседник.