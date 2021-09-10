Сын актера Владимира Конкина рассказал, как отец девять раз выстрелил в него

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10 сентября 2021, 07:59

Владимир Конкин, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Ярослав, сын заслуженного артиста России Владимира Конкина, рассказал, как отец выстрелил в него девять раз из пистолета во время конфликта. По словам мужчины, у него остались «две дыры».

Конкин-младший уточнил, что ситуация произошла несколько лет назад. Его отец понимал, кто перед ним стоит, но все равно выпустил девять пуль прямо в лицо из травматического оружия.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались!» - поделился Ярослав в программе «Пусть говорят».

Собеседник добавил, что актер «чудом его не застрелил». Позже отец объяснил, что принял сына за вора, отметил Ярослав.

Напомним, что в ночь на 24 сентября 2020 года скончалась дочь Конкина София. 34-летняя девушка утонула в бассейне. Юлия Нитченко, адвокат семьи, назвала причину смерти.

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