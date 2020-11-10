Адвокат Владимира Конкина назвала причину смерти его дочери

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10 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Владимир Конкин с дочерью Софией, Фото: Instagram

Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала о причине смерти утонувшей в бассейне московского фитнес-центра 34-летней Софии, дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина. 9 ноября пришло заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы, сообщает kp.ru.

«Причиной смерти Софии стала асфиксия, вызванная попаданием воды в легкие. Однако, что к этому привело? К нашему удивлению у нее был обнаружен ряд заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Об этом не знали ее родные. И, скорее всего, не знала и сама София. В ходе своего расследования я не обнаружила ни одного ее визита к врачам», - пояснила она.

Нитченко отметила, что пока делать окончательные выводы о случившемся в бассейне преждевременно. По ее словам, в ближайшее время на все вопросы семьи ответит судебно-медицинский эксперт.

«Надо четко понять, что именно случилось в тот момент, когда она начала тонуть. Она потеряла сознания? Были судороги? Или какое-то третье лицо могло ее утопить», - добавила адвокат.

Кроме того, она не исключает, что за Софией мог кто-то следить, поскольку девушка активно вела социальные сети и сидела на сайтах знакомств. В списке подозреваемых трое посетителей бассейна, а также бывший молодой человек Михаил Серов.

«Установлено, что Михаил Серов в тот день не был вблизи бассейна. Но пока мы не исключаем, что он мог действовать в сговоре с третьими лицами», - подчеркнула она.

Также экспертиза показала, что у Софии были проблемы с алкоголем. Ей диагностировали дистрофию печени.