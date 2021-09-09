Самоуправство соседа вскрыло махинации с землей

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9 сентября 2021, 16:39 Сергей СЕМЕНОВ

Фото: личный архив

В поселке Тепличном Саратовского района Саратовской области ценой захвата имущества и нанесения ущерба здоровью пенсионера Дмитрия Ляшко «местные сливки» пытаются скрыть незаконное присвоение чужой земли. Суды и правоохранительные органы не обращают внимания на ложное экспертное заключение и сфальсифицированное межевое дело, а также связанные с этим нарушения земельного законодательства и пытаются спустить дело на тормозах.

Наша редакция следит за реакцией компетентных органов, у которых должны быть все основания для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ, но они почему-то делать этого не хотят. О серьезном административном сопротивлении говорит уже то, что для привлечения к ответственности Дмитрия Карева, который с помощью строительной техники снес железный забор, сровнял с землей сарай, коптильню и фруктовые деревья соседа, пришлось обращаться в региональное управление самой могущественной силовой структуры.



Когда в суд «влом» — слом

Двадцать девятого апреля 2019 года началась самая вопиющая часть этой долгой и запутанной истории. Новый владелец земельного участка №5 в поселке Тепличном Дмитрий Карев, вероятно, заметив, что купленный им участок фактически меньше, чем по документам, решил без суда и следствия восстановить справедливость — сломать забор пенсионера Ляшко, сдвинуть его металлический гараж, повредив смотровую яму, снести сарай и коптильню, выкорчевать фруктовые деревья и, отхватив почти сотку земли, установить непролазную и непроглядную трехметровую ограду. Всё это он делал с использованием тяжелой строительной техники, несанкционированно, прямо на глазах хозяина домовладения и местных жителей.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов лишь развели руками: остановить зарвавшегося гражданина они либо не смогли, либо не потрудились. Особенно бросалось в глаза их наигранное бессилие.

Если у всех на виду совершается преступление и при этом наделенные властью должностные лица и в ус не дуют, значит, у истории, судя по всему, есть какая-то подоплека. Либо незаконные действия с учетом чьих-то интересов заранее согласованы, либо они сами по себе покрывают какую-то застарелую схему, которую неизвестные всеми силами и ресурсами пытаются спрятать от огласки. Иначе почему гражданин Карев, считая, что его права нарушены, не обратился в суд, как цивилизованный человек? Что это — слепая приверженность методам девяностых годов или нежелание разбираться по-честному там, где нечисто?



Чашечки Фемиды

Почти два года потребовалась пенсионеру Дмитрию Ляшко и его дочери Наталье Щипицыной для того, чтобы действиям Дмитрия Карева была дана правовая оценка. Пострадавшие от самоуправства посельчане обращались во все инстанции, которые в подобных случаях обычно действуют молниеносно и беспощадно, но в данном случае сроки проверки волокитились, возбуждать уголовное дело следственные органы не спешили, а районная прокуратура только и могла, что журить следователей за допущенные нарушения.

И только обращение защитников Дмитрия Ляшко в региональное управление ФСБ и привлечение средств массовой информации помогли завершить расследование уголовного дела и довести его до суда.

Да, гражданин Карев раскаялся в содеянном; да, возместил ущерб за уничтожение имущества; да, от уголовной судимости его спасла выплата государству штрафа в размере двадцати тысяч рублей. Однако в ходе судебных разбирательств стало известно, что на преступный захват земли пенсионера Ляшко гражданина Карева натолкнуло нежелание враждовать с другими соседями, которые в свое время незаконно расширили свои участки, воспользовавшись собственными административными привилегиями и рычагами, ведь среди них есть и бывший судья, и работник местной администрации. Против таких, как говорится, не попрешь. То ли дело слегка подвинуть кого-нибудь попроще, например человека преклонного возраста. И что касается Дмитрия Ляшко, то на почве пережитой несправедливости он перенес два инфаркта и вместо былой активности потерял интерес к жизни, а ведь раньше занимался домашним хозяйством, что-то строил и мастерил, ходил на рыбалку. Однако, когда дело дошло до возмещения ущерба пострадавшему, Саратовский районный суд почти полгода мурыжил участников и свидетелей, затягивая рассмотрение дела по существу, в итоге не увидел причинно-следственной связи между действиями захватчика Карева и ухудшением состояния здоровья Ляшко и 31 августа 2021 года отказал в удовлетворении иска. Причем в довесок к пережитому позору судья Симшин навесил на пенсионера Ляшко еще и судебные расходы ответчика на сумму десять тысяч рублей.

И если факт самоуправства в мировом суде все-таки был доказан, а участок виновника по решению Саратовского районного суда Саратовской области от 26 ноября 2019 года сняли с кадастрового учета, признав межевое дело 2005 года недействительным, то восстанавливать прежние границы участка пенсионера суды почему-то не спешат. «Откуда мы знаем, где раньше стоял ваш забор?» — буквально так, но только более умными словами, обосновывают свое нежелание суды. Свои решения во вред пострадавшему пенсионеру они строят на заключении судебного эксперта, которое, как нам кажется, могло бы стать основанием для возбуждения еще одного уголовного дела, но только не доказательством для суда. Ведь при составлении экспертного заключения эксперт Манулик в качестве достоверного источника приняла за основной документ кадастровую выписку земельного участка №5. Но ведь именно эта выписка является предметом спора, потому что уменьшает размеры участка истца! Однако эксперт произвела измерения, взяв за основу точки координат, указанные в данной выписке.

Вызывает сомнение квалификация эксперта, который сделал свои выводы на основании данных, незаконно внесенных в Росреестр, которые суд все-таки аннулировал. Но ведь никто не понес ответственность за то, что ложные данные были внесены в государственный документ, и тем более никто не потрудился восстановить справедливость — вернуть пенсионеру захваченную часть участка. А что будет, если суд все-таки восстановит границы участка №6? Наверняка придется двигать границы в другую сторону, хотя это не только крайне хлопотно, но и, вероятно, вызовет новую волну административного сопротивления. К хорошему ведь быстро привыкаешь.



Один раз отрежь — потом семь раз измерь

Секрет всей этой истории лежит в очевидных вещах. В течение восемнадцати лет участок №5 пустовал, его границы физически никто не отстаивал: не городил заборов, не выстраивал особняков, не разводил огороды. Не наше дело строить догадки о чьих-то намерениях, но как получилось, что изначально выделенные жителям поселка в 1992 году равные земельные участки, каждый по восемьсот квадратных метров, в настоящий момент заметно друг от друга отличаются? И проведенные региональным Росреестром надзорные мероприятия выявили нарушения земельного законодательства: установлено незаконное увеличение размеров земельных участков.

И если участок №1 фактически соответствует документальным восьмистам метрам, то хозяева второго участка каким-то образом увеличили свой двор до 839 квадратных метров. Не потому ли, что слегка прирезали себе еще и кусок государственной земли, отведенный для пожарного проезда? И если участок №3 увеличен на десять, то четвертый отхватил от пустовавшего участка №5 уже целых 68 «квадратов». Так как границы постепенно сдвигались, новоселу Кареву достался далеко не полноценный кусок земли, и вместо того, чтобы вывести на чистую воду «великосветских» старожилов, он бульдозером попер на старика Ляшко. Складывается ощущение — надеясь, что тот не окажет активного сопротивления. Сложив оприходованные куски земли, получаем целую сотку, которую Карев отобрал у пенсионера Ляшко. Вот эта лютая и очевидная несправедливость до сих пор не устранена.

— Прокуратура Саратовской области не принимает соответствующие меры и позволяет Росреестру Саратовской области нарушать конституционные права моего отца-пенсионера, — рассказывает Наталья Щипицына. — Или она считает, что мы должны подарить часть участка, которую незаконно огородил себе Карев, только потому, что соседи Зуев и Дружинец решили, что они должны иметь больше земли, чем покупали?

По словам Натальи Щипицыной, в деле есть свидетельские показания соседей. По мнению людей, которое они озвучили на заседании 26 ноября 2019 года в присутствии СМИ, соседи находятся в сговоре: они передвинули свой забор, прихватив часть земли участка №5, и участвовали в формировании незаконного межевого дела участка №5. Люди считают, что их целью было скрыть увеличение участка №4 за счет земли, которая впоследствии стала собственностью Карева. Обращение в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по данному факту ничем не закончилось. По мнению заявителей, изучение данного вопроса искусственно затягивалось прокуратурой Саратовской области.



А воз и ныне там

Между тем Первый кассационный суд общей юрисдикции в очередной раз не увидел нарушений в вынесенных решениях судов первой и апелляционной инстанций по иску Дмитрия Ляшко, который просил признать результаты межевания земельного участка недействительными и устранить препятствия в пользовании земельным участком.

Истец указывал на то, что ответчик демонтировал его забор, который находился на своем месте с 2001 года, и поставил новое ограждение, сместив смежную границу вглубь принадлежащего Ляшко земельного участка, несмотря на зафиксированные границы участка №6, имеющиеся в материалах гражданского дела межевания кадастрового инженера В. В. Коробова от 24.04.2019. Кадастровые работы по определению границ участка ответчика были проведены с нарушением законодательства, потому что границы не были согласованы.

Но кассационный суд поддержал доводы своих коллег — не усомнился в экспертизе, выполненной на основании спорных сведений ЕГРН, и жалобу о восстановлении прежних границ участка не удовлетворил.

Наталья Щипицына, отстаивая интересы своего отца, задается резонным вопросом: «Если всё законно и обоснованно, то куда делась наша земля? Почему в документах о собственности указано восемьсот квадратных метров, а по факту не более семисот?» Получается, суд поддержал самоуправные действия Карева, легализовав преступление с помощью экспертной общественности, ничуть не удивившись высокоорганизованной атаке на имущество пенсионера. Опять же снова напрашивается вопрос: почему Карев не обратился в суд, если чувствовал свою правоту?

В процессе подготовки материала стало известно, что в 2009 году жители Нового микрорайона поселка Тепличного обращались с заявлением в Прокуратуру Саратовского района, в котором жаловались на появление нового участка на месте предусмотренного генеральным планом сквозного автомобильного проезда. О данной проблеме они кричали во все инстанции с 2005 года, главе администрации Саратовского муниципального района даже было вынесено предписание решить данную проблему, однако, пока органы реагировали, было упущено время, спорный участок был перепродан, а суд вернул дело без рассмотрения. Иными словами, поселок Тепличный славится нарушениями земельного законодательства, но возникает вопрос: кто и кого покрывает в этой, предположительно, единой истории, раз люди долгие годы не могут добиться справедливости, а верх, складывается впечатление, одерживают только те граждане, которые используют криминальные методы девяностых годов?

Возможно, в Саратовской области работает какая-то особенная система правосудия, позволяющая узаконивать совершенные преступления? Этому способствуют и открывшиеся в процессе разбирательства недоработки в земельном законодательстве, кадастровом учете, землеустройстве и земельном контроле, и, как нам кажется, ненадлежащая организация работ по исполнению этих государственных функций в Росреестре и его территориальных подразделениях. Более того, мы невольно пришли к выводу, что правоохранительные органы и надзорные ведомства закрывают глаза на существующие нарушения прав граждан, игнорируют явные незаконные действия, тем самым потворствуя безнаказанности и безнадзорности нарушителей закона.

Наша редакция будет следить за развитием ситуации.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы Саратовской области для правовой оценки ситуации и принятия необходимого процессуального решения, направленного на восстановление прав граждан.

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