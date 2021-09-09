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Вице-губернатор Эргашев заявил о выходе Санкт-Петербурга на плато по заболеваемости коронавирусом

, 16:44 Источник: РИА Новости

Вице-губернатор Эргашев заявил о выходе Санкт-Петербурга на плато по заболеваемости коронавирусом
pixabay.com

Северная столица вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

При этом он назвал текущую ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге стабильной, но напряженной. В настоящее время можно наблюдать выход на плато, отмечались “элементы некоторого снижения”, подчеркнул он.

По словам Эргашева, уже в ближайший месяц в городе на Неве, вероятно, будет достигнут коллективный иммунитет к этой болезни. По данным оперативного штаба, за истекшие 24 часа в Санкт-Петербурге обнаружили 1380 новых носителей коронавируса.

Ранее сообщалось, что с течением времени COVID-19 снизит свою активность, заняв устойчивое место среди остальных возбудителей ОРВИ.

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