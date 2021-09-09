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Эпидемиолог Роспотребнадзора Лебедев заявил, что со временем COVID-19 станет менее активным

, 16:23 Источник: rg.ru

Эпидемиолог Роспотребнадзора Лебедев заявил, что со временем COVID-19 станет менее активным
pixabay.com

Анализируя статистику за минувший год, можно сделать вывод, что в “эру COVID-19” заболеваемость гриппом и прочими респираторными инфекциями существенно снизилась. Такое заявление сделал Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день сложно говорить о том, насколько устойчивой данная тенденция является. Специалист отметил важность изучения большинства субъективных и объективных факторов подобного “поведения” коронавирусной инфекции.

Лебедев сказал, что коронавирус стремится затронуть как можно больше людей, однако такая атака не может быть бесконечной, в связи с чем с течением времени COVID-19 снизит свою активность, заняв устойчивое место среди остальных возбудителей ОРВИ.

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