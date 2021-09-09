Кардиохирург Лео Бокерия рассказал о влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

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9 сентября 2021, 14:09

Лео Бокерия, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый российский кардиохирург, академик Лео Бокерия рассказал о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на сердечно-сосудистую систему человека. Переболевшие ковидом люди жалуются на разные последствия, ухудшение памяти, тревожность, панические атаки, сильное выпадение волос.

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рассказал, что коронавирус, поражая лёгкие, уменьшает кислородную ёмкость крови, а человек живёт за счет кислорода, который поступает именно через лёгкие.

Доктор Бокерия в интервью Общественной службе новостей подчеркнул, что операция на сердце – это сложное испытание для организма, пока к нему на операционный стол пациенты, переболевших коронавирусом, не попадал.и По его словам, врачи очень углубленно проводят легочные пробы, поскольку вирус поражает легкие.

Число новых случаев заражения COVID-19 за сутки в России выросло на 18 380. Зафиксирован рост заражений. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки , по данным на 8 сентября, составляло 18 024.

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