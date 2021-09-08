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За сутки в России выявили 18 024 случая заражения коронавирусом

, 11:51

За сутки в России выявили 18 024 случая заражения коронавирусом
тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки составило 18 024. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 367 (7,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 7 065 904 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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