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В МЧС России подтвердили, что прощание с Евгением Зиничевым пройдет в Москве, а похороны - в Петербурге

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В МЧС России подтвердили, что прощание с Евгением Зиничевым пройдет в Москве, а похороны - в Петербурге
Евгений Зиничев, EMERCOM of Russia, globallookpress.com

В МЧС России в четверг подтвердили, что прощание с трагически погибшим на учениях в Норильске министром, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября в Москве, а похороны - в Санкт-Петербурге.

По данным МЧС, церемония прощания с министром МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании НЦУКС по адресу: город Москва, улица Ватутина, 1 с 9 часов до 10:30 мск.
Похороны Зиничева пройдут в родном для него Санкт-Петербурге.

Евгению Зиничеву было 55 лет. У него остались жена, сын, трое внуков.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на озере Лама в 120 километрах от Норильска. В пресс-службе министерства сообщили, что трагедия произошла «во время учений».

Министр пытался спасти режиссера Александра Мельника, который стоял «на краю выступа», поскользнулся и упал в воду. В Норильск режиссер фильмов «Новая земля» и «Территория» Мельник приехал, чтобы подготовиться к съемкам нового документального проекта, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Режиссер  погиб. Мельнику было 63 года.

Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

 

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