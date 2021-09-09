Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

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9 сентября 2021, 10:00

Евгений Зиничев, фото EMERCOM of Russia, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Путин подписал указ о присвоении министру по чрезвычайным ситуациям России, "генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

О присвоении погибшему в Норильске главе МЧС звания Героя России посмертно сообщила в четверг, 9 сентября, пресс-служба Кремля.

Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае 8 сентября. Ему было 55 лет. По данным МЧС, глава ведомства погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путина и Зиничева связывают многие годы совместной работы.

Похоронят Зиничева на его родине, в Санкт-Петербурге.

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