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Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

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Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Евгений Зиничев, фото EMERCOM of Russia, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Путин подписал указ о присвоении министру по чрезвычайным ситуациям России, "генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

О присвоении погибшему в Норильске главе МЧС звания Героя России посмертно сообщила в четверг, 9 сентября, пресс-служба Кремля.

Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае 8 сентября. Ему было 55 лет. По данным МЧС, глава ведомства погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путина и Зиничева связывают многие годы совместной работы.

Похоронят Зиничева на его родине, в Санкт-Петербурге.

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