Глава «Роскосмоса» Рогозин возложил ответственность за состояние «Бурана» на их нынешнего владельца

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9 сентября 2021, 11:18 Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложил ответственность за состояние второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М», хранящихся на космодроме Байконур в Казахстаее, на их нынешнего владельца - казахстанское частное лицо.

Владелец «Бурана», генеральный директор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса отказался возвращать России челнок - многоразовый космический корабль.

В начале сентября представители НПО «Молния», разработавшее многоразовый космический корабль, осмотрели челнок на Байконуре на предмет его возвращения в Россию. В ответ на это Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального челнока, в своем Facebook написал, что удивлен планами вывезти челнок в Россию и не даст согласия на это. Также он обвинил Россию в непризнании решений казахстанских судов. Муса намерен отстаивать свою правоту в международных инстанциях.

Правительство Казахстана через суд пыталось вернуть «Буран» в госсобственность для использования в музейных экспозициях, но ему отказали.

Тогда Муса опубликовал в сети один пост, назвав визит представителей НПО «Молния» на Байконур «информационным вбросом» и «имитацией бурной деятельности». Он обвинил российскую ракетно-космическую промышленность в отсутствии достижений.

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