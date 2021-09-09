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Владелец «Бурана», директор «РКК Байконур» отказался возвращать России космический корабль-челнок

, 10:23

Владелец «Бурана», директор «РКК Байконур» отказался возвращать России космический корабль-челнок
фото с сайта Википедия

Владелец «Бурана», генеральный директор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса отказался возвращать челнок - многоразовый космический корабль России. Известно, что в Казахстане находятся макет и второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран».

Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля «Буран», заявил, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию. О своем решении он написал в Facebook.

Россия пытается вернуть корабль, разработанный на научно-производственном объединении «Молния».

В начале сентября НПО заявило, что принято решение о транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в Россию. Ранее было известно, что власти Казахстана через суд добиваются отмены передачи космического челнока АО «РКК Байконур» и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. В феврале 2021 года суд Алма-Аты отказался вернуть космический корабль государству, - передает РИА Новости.

«Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос. Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту.

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