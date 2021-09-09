Сенатор Джабаров прокомментировал статью в Handelsblatt о последнем препятствии для газопровода «Северный поток — 2»

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9 сентября 2021, 10:57

Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал статью в немецком издании Handelsblatt о последнем препятствии для газопровода «Северный поток — 2». По данным авторов статьи, последним препятствием для «Северного потока-2» могут стать новое правительство Германии, германские экологи и строгие требования Еврокомиссии.

В беседе с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что критика от новых властей ФРГ возможна.

Но он полагает, что «новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода «Северного потока — 2» очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии».

По мнению политика, «возможно, будет какая-то дань моде — покритикуют, пошумят». Но, как подчеркнул Джабаров, «без газа, на фоне его постоянного удорожания, нехватки, в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ, эта карта будет бита сразу».

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